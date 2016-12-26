Политолог: Украине придется пожинать неприятные плоды голосования против Израиля

Проголосовав против Израиля, Украина потеряла одного из давних и самых надежных союзников, а также еще раз доказала, что является неблагодарным, ненадежным и недальновидным партнером.
Как информирует replyua.net, об этом Цви Ариэли, украино-израильский политолог, написал в блоге на Обозревателе. Он считает, что таким голосованием Украина далеко отодвинула вопрос возвращения Крыма в свой состав. «И Украина, и Россия в унисон проголосовали против своего партнера Израиля. Как участник большинства международных переговоров, Украина показала свою бесхребетность», пишет Ариэли. По его мнению, такие действия Украины могут навредить в отношениях не только с Израилем, но и с США.
«С новой администрацией США у Украины итак не очень хорошо все складывается, но после голосования в ООН, отношения усугубятся. Трамп жестко высказал свою позицию, выступал против резолюции. После вступления в должность он продемонстрирует совершенно другой подход к международным отношениям», считает эксперт.