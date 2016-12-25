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СНБО: Украина должна праздновать Рождество вместе с цивилизованным миром

СНБО: Украина должна праздновать Рождество вместе с цивилизованным миром
Украинцы сегодня услышали поздравительные слова с Рождеством Христовым от председателя СНБН (Совета по нацбезопасности и обороне) Александра Турчинова, которое в день 25 декабря в большей степени праздную католики.

Как информирует replyua.net, ведомство процитировало Турчинова так: «Хочу всех вас поздравить, дорогие друзья, с днем Рождества Христова, с этим великим праздником! В ваших жилищах пускай постоянно будут удобства и теплота, а Бог вам пусть дает благословения, и вашим родным и нашему Украинскому государству». В это же время он отметил: «Иисус Христос ни единого раза не принимал популизм, ведь в его центре всегда – лукавство и фарисейство».

Кроме того руководитель СНБО подчеркнул: «Рождество Христово в день, 25 декабря празднуют не исключительно католики и протестанты, нет, но и множество церквей по всей планете православного направления. В соответствии с Григорианским календарем Рождество празднует весь цивилизованный мир, и мы также живем согласно ему. В свою очередь Юлианский же календарь, имеющий отклонение более чем на четырнадцать суток, уже устарел на целых две тысячи лет». Также он настаивает, нечего ожидать того, пока депутаты решатся на официальном уровне праздновать Рождество, «но уже отмечать этот день рождения Христа сегодня, вместе со всем европейским населением, со всем миром, 25 декабря».
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