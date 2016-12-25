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СНБО: на оборону Украины в госбюджете заложена рекордная сумма

СНБО: на оборону Украины в госбюджете заложена рекордная сумма
На оборонные нужды Украинского государства в госбюджете-2017 были зарезервированы средства в размере 5,9 процента валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет рекордную сумму, которая когда-то ранее выделялась на это, о чем заявил Александр Турчинов, возглавляющий СНБО (Совет национальной безопасности и обороны), пишет «Укринформ».

Как информирует replyua.net, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил: «На безопасность и оборону Украинского государства было заложено 5,9 процента ВВП. То есть, это максимальная сумма из всех тех, которые выделялись на эти нужды когда-либо ранее. Однако сейчас остается очень важным то, чтобы все эти деньги, которые были рассчитаны на указанные потребности, были реальными. Главное, чтобы прошлогодняя ситуация не повторилась, когда ресурсы были, однако они не наполнены».

При этом Александр Турчинов акцентировал свое внимание на то, что депутаты Верховной Рады Украины в очередной раз не смог принять во время голосования закон о специальной конфискации, ведь, между прочим, эти деньги были предусмотрены на финансовое обеспечения множества программ, связанных с обороной Украинского государства.
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