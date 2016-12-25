Эксперты: остановка транзита российского газа через украинскую ГТС чревата Киеву проблемами с реверсом

Если транзит российского голубого топлива через ГТС Украины будет остановлен, Киев столкнется с серьезными проблемами с реверсными поставками газа из европейских стран. Как передает replyua.net, подобное мнение в своей статье для ZN.UA было представлено экспертами Аллой Еременко, Леонидом Униговским и Евгением Адриановым. С их точки зрения, учитывая постоянно звучащие угрозы Кремля о возможности прекращения транзита газа в Европу через украинскую территорию, сейчас для Украины очень важное значение играет создание условий, которые будут способствовать увеличению по альтернативным направлениям физических поставок газа. Главным образом, авторы статьи имеют в виду начало строительства нового интерконнектора Польша—Украина, который нужно запустить в эксплуатацию не позднее, чем в январе 2019 года.
В то же время, проводя анализ качества поступающего через транзит и реверс газ, балансы газа и возможности для процесса транспортирования газа, авторы статьи вполне обоснованно доказали, что в Украину реверсными поставками из Словакии поступает как раз транзитное голубое топливо из России. Эксперты подчеркивают, что ни одна из соседствующих с Украиной стран сейчас просто не располагает необходимыми 9,7 миллиардами кубометров газа.