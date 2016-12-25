Гройсман не знает, когда совершит поездку в Израиль

Владимир Гройсман заявил о том, что вынужден перенести на неопределенный срок поездку в Израиль, которая была запланирована на следующую неделю.
Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украину, такую информацию сегодня передал Дмитрий Столярчук, пресс-секретарь украинского премьер-министра. «Премьер-министр Украины перенес свой визит в Израиль. Новую дату Гройсман определит позже», отметил Столярчук. Напомним, что визит Гройсмана в Израиль отменил премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что власти Израиля жестко отреагируют на принятую Совбезом ООН антиизраильскую резолюцию. Нужно отметить, что большинство стран, в том числе и Украина, проголосовали за резолюцию, Соединенные Штаты воздержались.
Израильские чиновники ранее заявили о том, что Гройсман сам является евреем, и он не стал бы голосовать за резолюцию, однако о голосовании против Израиля распорядился Петр Порошенко, который незадолго до заседания Совбеза ООН провел переговоры с Джо Байденом, и тот «убедил его проголосовать именно так».