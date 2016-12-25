В некоторых городах Украины карантин продлен до конца года

Из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин в школах Львова и Ивано-Франковска будет продлен до конца этого года, сообщает replyua.net.
О продлении карантина во Львове стало известно несколько дней назад, а сегодня в департаменте науки и образования Ивано-Франковского городского комитета заявили, что во всех школах города карантин начнется 26 декабря и продлится до конца года. В сообщении департамента говорится о том, что карантин вводится в целях безопасности и предотвращения быстрого распространения гриппа и ОРВИ среди школьников. Кроме того, карантин объявлен не только школах, но и во внешкольных учебных заведениях. Что касается Киева, то около ста школ были закрыты на карантин еще неделю назад, и в разных районах столицы ситуация по заболеваемости сильно отличается.
В некоторых школах карантин объявлен только в нескольких классах, где самая низкая посещаемость. Медики сообщают о том, что в одиннадцати украинских областях в настоящий момент превышен эпидпорог, и с каждым днем в поликлиники обращаются все больше граждан с диагнозами ОРВИ и грипп.