В Украине резко вырастут цены на сигареты

В 2017 году повышение акцизов на табачную продукцию составит 40 процентов, в результате чего сигареты подорожают на четыре-пять гривен за пачку, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам представителей табачных компаний, средняя цена пачки сигарет в Украине приблизится к 23 гривнам. Александр Когут, глава отдела коммуникаций и корпоративных вопросов компании JTI Украина, заявил о том, что производители табачной продукции несколько лет требуют долгосрочного повышения акцизов сроком не меньше, чем на три года. «Украина должна приблизиться к среднеевропейским ценам на сигареты. Речь идет о 90 евро за тысячу штук. Сейчас в Украине тысяча сигарет обходится всего в 16 евро», подчеркнул Когут.
Чтобы прийти к единой цене Евросоюза, Украина должна повышать акцизы около десяти лет, если ежегодно акцизы будут расти на двадцать процентов. Впрочем, эксперты утверждают, что этот процесс будет ускорен. Напомним, что в начале декабря также повысились цены на спиртные напитки, - на 20-60 процентов в зависимости от вида алкогольной продукции.