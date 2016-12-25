Муждабаев: а все потому, что подставы вместо политики, договоренности и утрата реальности

На своей странице в Фейсбуке журналист Айдер Муждабаев прокомментировал голосование Украины по резолюции против Израиля в ООН, информирует replyua.net.
«А сегодня мы вдруг узнаем, что Израиль вообще почти не поддерживал Украину, поэтому с какой стати мы должны под него подстраиваться? Да и вообще – поддержка Израиля Украине совсем не нужна! А тот факт, что в Израиле полно выходцев из нашей страны, не имеет никакого значения, ведь мы говорим о мировой политике! Давайте будем относиться к Израилю без двойных стандартов!», возмущается журналист. По его словам, резолюция Сенегала, наверно, правильная, поскольку в Украине есть территории, которые оккупировала РФ, да и вообще – многие партнеры Украины проголосовали за резолюцию!
«Естественно, у украинского МИД были резоны, и это только вы, глупые люди, не можете этого понять. Почему Украина не воздержалась, как США? Да потому… А бонусом пойдет поток антисемизма в комментариях», отмечает Муждабаев. По его мнению, все потому, что идут отрыв от земли, подставы вместо политики, коррупция и различные договорняки.