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Голосування української делегації в ООН за резолюцію щодо Ізраїлю: блогер розставив всі точки над «і»

Голосування української делегації в ООН за резолюцію щодо Ізраїлю: блогер розставив всі точки над «і»
Останні два дні у соціальних мережах активно критикують делегацію України при ООН за її позицію у резолюції щодо Ізраїлю. Блогер Іван Яковина на власній сторінці в Фейсбук пояснив що саме криється за цим документом, - про це інформує replyua.net.

Так, українська делегація підтримала резолюцію ООН, яка засуджує створення ізраїльських поселень на території Західного Берега ріки Йордан (в Іудеї і Самарії). Така позиція отримала град дошкульної критики - її назвали «антиізраїльською», «антисемітською» та навіть «ударом у спину» з огляду на те, що Єрусалим підтримав обидві резолюції щодо територіальної цілісності України.

Тим не менш, іншого виходу в української делегації не було – у всіх міжнародних документах ці території називають «спірними» чи «окупованими», не визнаючи над ними ізраїльського суверенітету. Допустивши можливість поселення на таких територіях, Київ би значно послабив нашу позицію щодо Криму і Донбасу в усіх міжнародних інстанціях, а Москва не оминула б цим скористатись як доказом на свою користь. Як наголошує блогер, іноді власні інтереси важливіші, ніж інтереси дружньої, але іншої держави. Крім того, від факту голосування України доля резолюції все-одно не змінилась би, - наголошує блогер.
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Голосування української делегації в ООН за резолюцію щодо Ізраїлю: блогер розставив всі точки над «і»

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