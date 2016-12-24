Президент хочет покрыть нужду «ПриватБанка» в капитале деньгами акционеров, - СМИ

Деньги, которые нужны для покрытия нужды «ПриватБанка» в дополнительных средствах, глава Украинского государства Петр Порошенко имеет намерение «любыми путями» взимать с акционеров финансового ведомства, которое недавно перешло под контроль государства, о чем пишет газета «Зеркало недели».
Как информирует replyua.net, в статье отмечается: «Главным условием, которое было достигнуто при передаче банка государству, является не открытие уголовного производства против как владельцев финучреждения, так и его менеджмента при некоторых выполненных условиях. В частности, Влаерия Гонтарева намеком дала понять, что такие соглашения что, мол, Нацбанк не будет вписывать менеджмент «ПриватБанка» в штрафной список, действительны, но только в том случае, «если руководство финучреждения в период ближайших шести месяцев продемонстрирует командную работу по переоформлении этого банка на государство, а все обязательства владельцев при этом будут выполнены».
Имея собственные источники в АП, автор работы информирует, что глава государства хочет осуществить все возможное, чтобы востребовать у владельцев «ПриватБанка» определенные деньги, которые необходимы для покрытия дефицита капитала финансового учреждения.