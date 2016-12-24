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Программа МВФ была перевыполнена Нацбанком, - Чурий

Программа МВФ была перевыполнена Нацбанком, - Чурий
Олег Чурий, являющийся заместителем председателя правления Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, сделал заявление, что в этом году НБУ для пополнения золотовалютных резервов приобрел на межбанковском рынке 1 миллиард и 700 миллионов долларов США, о чем пишет «Минпром».

Как передает replyua.net, он подчеркнул: «Это сверх требований программы Международного валютного фонда. Мы имеем деньги для того, чтобы поддержать валютный рынок, если ситуация будет меняться». В это же время зампредседателя НБУ отметил, что в начале 2014 года международные резервы Нацбака находились на уровне 5,5 миллиарда американских долларов. Кроме того, реальность жизнеспособности режима плавающего курса украинской гривны он назвал еще одним достижением ведомства.

А вот говоря о недоработках Нацбанка, Чурий был вынужден признать, что таковы тоже были. Он подчеркнул: «Далеко не все осуществлялось так быстро, как бы того хотелось. К примеру, запущенный на прошлой неделе инструмент по содействию способности активов быть быстро проданными по близкой к рыночной цене. Можно было раньше сделать это, однако мы очень долго работали над ним». Ранее перед этим руководитель Нацбанка отметила, что в Украине существует риск снижения уровня международных валютных резервов.
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