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СМИ: братья Суркисы стали главными «жертвами» «ПриватБанка»

СМИ: братья Суркисы стали главными «жертвами» «ПриватБанка»
Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Киев Игорь Суркис и его родной брат Григорий попали в списки главных «жертв», которые пострадали в результате обнуления по принуждению вкладов в «ПриватБанке», так как государственный регулятор отнес их к депозитам связанных лиц, о чем пишет издание «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники.

Как информирует replyua.net, газета сообщает: «Размер потерь братьев Суркисов от сделки в Кипре является более двууста миллионов американских долларов и в целом может достигать практически трех сотен миллионов в долларовом эквиваленте, что равно приблизительно 8 миллиардам гривен. И неизвестно, смирятся ли эти вкладчики с такой огромной потерей части своего имущества. В результате, вероятно, что Украинское государство будет иметь в международных судах непростые разборки по этой линии».

Ранее уже сообщалось, что глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сделал заявление, что благодаря национализации «ПриватБанка» НБУ пополнит бюджет на обещанном уровне. Она сказала: «Благодаря национализации этого финучреждения резервы будут расформированы и пойдут на прибыли Национального банка Украины, следовательно, мы сможет заплатить больше в бюджет страны».
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