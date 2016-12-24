Саакашвили: ОПЗ до сих пор под контролем людей Яценюка

Еще недавно возглавляющий ОГА Одессы Михаил Саакашвили заявил, что окружающие Арсения Яценюка лица по настоящее время осуществляют контроль над портами Украинского государства, а также большей части припортового завода в Одессе. Информацию об этом обнародовал телеканал ZIK.
Как информирует replyua.net, бывший губернатор Одесской области отметил: «Почти ничего не изменилось после увольнения Арсения Яценюка. Его окружение держит в своих руках администрации украинских портов. Они руководят фактически всеми воротами в морском пространстве. В сфере энергетики они смогли много чего отведать. По настоящее время они управляют большей половиной ОПЗ».
Кроме того, в соответствии со словами бывшего губернатора, общество экс-премьера имеет в рядах, руководящих в Генпрокуратуре, связи, и это способствует им безнаказанно делать свои дела. Бывший губернатор подчеркнул: «Группировка Яценюка имеет своего заместителя, карманного, у генерального прокурора Украинского государства, который отсиживается в ГПУ только для того, чтобы предупредить Арсения Яценюка, если вдруг Юрий Луценко откроет против него, или кого-то из его окружения, уголовное дело».