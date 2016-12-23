Европейский суд получит от Украины шестой иск против России

Наталья Севостьянова, первый заместитель министра юстиции, заявила о том, что в январе Украина собирается подать шестой по счету иск на РФ в Европейский суд по правам человека, и этот иск будет связан с событиями в Крыму и на Донбассе в период с 2015 по 2016 год, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Севостьяновой, пока шестой иск находится на стадии подготовки, сейчас аккумулируется вся информация. «Я думаю, что иск будет подан в начале следующего года. Министерство юстиции при подготовке шестого иска сейчас занимается хронологией всех событий», подчеркнула заместитель министра. Кроме того, она отметила, что Европейский суд может принять решение по разделению всей документации на две части – в одной части будет хронология событий в аннексированном Крыму, в другой части – хронология событий на Донбассе.
Она пояснила, что с подачей шестого иска спешки никакой нет, и это связано, прежде всего, с тем, что сейчас Украина акцентировалась только на двух первых исках, которые в суде уже рассматривают.