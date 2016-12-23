Визовый режим с Россией будет введен в ближайшее время, - депутат

В ближайшее время власти Украины должны ввести визовый режим с Россией, поскольку все уже давно поняли, что на границе с государством-агрессором пора устанавливать фильтры.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявила Оксана Юринец, член комитета по иностранным делам и нардеп от Блока Порошенко. По ее словам, фильтры необходимы, чтобы усилить безопасность. «Не думаю, что отмена безвизового режима с соседней Россией будет иметь для Украины какие-то глобальные последствия», подчеркнула депутат. Напомним, что накануне возможное введение визового режима с РФ анонсировал Павел Климкин. Глава МИД Украины подчеркнул, что Украине необходимо двигаться в определенном направлении и нужно контролировать, кто приезжает на территорию нашей страны из России.
Климкин подчеркнул, что уже в самое ближайшее время Министерство иностранных дел планирует выдвинуть свои предложения по введению визового режима с соседним государством. По его мнению, Россия может устроить провокации, поскольку сейчас на ее территории находятся несколько миллионов украинцев.