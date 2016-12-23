Украинские производители увеличили экспорт кукурузы в 20 раз

В октябре текущего года украинские производители кукурузы нарастили экспорт продукции по сравнению с сентябрем в двадцать раз. Как информирует replyua.net со ссылкой на аналитиков «ПроАгро», несмотря на такие объемы экспорта, кукуруза не является чемпионом среди культур, идущих на экспорт.
Ее экспортная доля в общих объемах составляет лишь треть, а пальму первенства по-прежнему удерживают фуражная пшеница и продовольственная пшеница. Также аналитики назвали пять украинских производителей, которые лидируют по объемам экспорта кукурузы в период с июля по октябрь текущего года. Больше всего продукции экспортировала компания «Кернел» - на ее долю пришлось 9,2 процентов от общих объемов экспорта. На втором месте находится UkrLandFarming, который экспортировал 6,6 процентов продукции. Тройку лидеров с 6,2 процентами замыкает производитель «Нибулон».
4,1 процента кукурузы в эти месяцы экспортировала компания «С и С групп», пятерку рейтинга замкнул производитель «МеталзЮкрейн ЛТД», который экспортировал 4,1 процента кукурузы от общего объема. Напомним, что Украина является одним из лидеров по производству кукурузы.