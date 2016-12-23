Гонтарева рассказала о новой купюре номиналом в 1000 гривен

В эфире Радио Вести Валерия Гонтарева рассказала о том, что Нацбанк допускает введение в обращение новой купюры номиналом в тысячу гривен, передает replyua.net.
По словам главы НБУ, Нацбанк держит в тайне, как будет выглядеть новая купюра. «Сейчас могу сказать вам только одно – на новой купюре не будет изображения Пантелеймона, о чем многие говорили. Остальное мы пока оставляем в тайне», подчеркнула Гонтарева. Журналист, задававший вопросы, подчеркнул, что введение новой тысячной купюры обусловлено повышением минимальной зарплаты в Украине. Напомним, что минималка будет повышена до 3,2 тысяч гривен уже с первого дня нового года. Из-за повышения зарплат и роста инфляции введение новой купюры достоинством в тысячу гривен становится уже реальностью.
Нужно отметить и то, что появление такой купюры будет очень своевременным. Ранее Павел Розенко, вице-премьер-министр, пообещал всем украинцам, что после повышения зарплат размер субсидии пока останется неизменным, и его не будут пересчитывать до конца отопительного сезона.