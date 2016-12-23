валюта
СпецтемаСМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение

Украинская радиостанция «подыгрывала» стране-агрессору

Украинская радиостанция «подыгрывала» стране-агрессору
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания поймал, что называется, с поличным радиостанцию «Шансон», которая выпускала в свой эфир песни, популяризирующие военно-морские силы РФ. Радиостанции придется заплатить 294 тысячи гривен, после чего серьезно пересмотреть свой музыкальный арсенал или же попрощаться с лицензией вещания.

По словам представителя Нацсовета Сергея Костинского, в частности штраф выписан «Шансону» за прокручивание в своем эфире песни «Тихий океан» популярного российского исполнителя Дениса Майданова.

Радио «Шансон» оказалось фаворитом антирейтинга с использованием российских пропагандистских песен, обогнав даже «Русское радио». В связи с тем, что от самих слушателей неоднократно поступали жалобы о том, что, несмотря на изменения в законодательстве, на «Шансоне» не уменьшилось количество российского «блотняка», было организовано дополнительные проверки и наблюдение за радиоэфиром, после чего зафиксировано песни, популяризирующие СССР, российский спецназ и даже саму Россию. Следует отметить, что радиостанция «Шансон» одна и любимых волн водителей маршруток, поэтому пассажиры часто становятся невольными слушателями российской пропаганды.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
23 дек 2016
18196

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Виталий Портников в статье на «Крым.Реалии» пишет о том, что парламентские выборы в Румынии привели к неожиданным результатам – впервые в истории страны, как и всего Европейского союза,

22 дек 2016
16996

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

Последние новости

Кремль угрожает Беларуси украинским сценарием

Сазонов: вот такие удачные совпадения

В Кабмине рассказали о подготовке к Евровидению-2017

Трамп вынудит Россию к миру с позиции силы – Качинский

Визовый режим с Россией будет введен в ближайшее время, - депутат

Эксперт назвал специалистов, которые скоро останутся без работы в Украине

Названо имя депутата, который заменит Савченко в ПАСЕ

Россия снова перебрасывает контрактников к границам Украины

Российские СМИ сообщили о катастрофических трудностях в «ДНР» и «ЛНР»

Рождественское чудо: на Житомирщине из ледяной реки вытащили троих детей

Украинские производители увеличили экспорт кукурузы в 20 раз

Перемирие на Донбассе не продлится долго – Тымчук

Подсидел: заместитель Савченко в ПАСЕ готовится занять ее место

Эксперт: не надо питать иллюзий по перемирию на Донбассе

Вашингтон ответил на заявление Путина о самой сильной в мире армии

Савченко в Берлине прокомментировала новость о своем исключении из делегации ПАСЕ

Трамп хочет видеть на своей инаугурации только «простых людей»

Рабинович: судя по заголовкам в прессе, весь мир перестал нас любить

Гонтарева рассказала о новой купюре номиналом в 1000 гривен

Украинская радиостанция «подыгрывала» стране-агрессору

 Новости за день