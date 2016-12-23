Украинская радиостанция «подыгрывала» стране-агрессору

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания поймал, что называется, с поличным радиостанцию «Шансон», которая выпускала в свой эфир песни, популяризирующие военно-морские силы РФ. Радиостанции придется заплатить 294 тысячи гривен, после чего серьезно пересмотреть свой музыкальный арсенал или же попрощаться с лицензией вещания.По словам представителя Нацсовета Сергея Костинского, в частности штраф выписан «Шансону» за прокручивание в своем эфире песни «Тихий океан» популярного российского исполнителя Дениса Майданова.Радио «Шансон» оказалось фаворитом антирейтинга с использованием российских пропагандистских песен, обогнав даже «Русское радио». В связи с тем, что от самих слушателей неоднократно поступали жалобы о том, что, несмотря на изменения в законодательстве, на «Шансоне» не уменьшилось количество российского «блотняка», было организовано дополнительные проверки и наблюдение за радиоэфиром, после чего зафиксировано песни, популяризирующие СССР, российский спецназ и даже саму Россию. Следует отметить, что радиостанция «Шансон» одна и любимых волн водителей маршруток, поэтому пассажиры часто становятся невольными слушателями российской пропаганды.