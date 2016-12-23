Коломойский впервые заговорил о национализации «ПриватБанка» и обрушился с критикой на НБУ

Игорь Коломойский дал комментарий ТСН, и бывший совладелец впервые прокомментировал национализацию «ПриватБанка», сообщает replyua.net. По словам Коломойского, он хочет поблагодарить Кабинет министров за то, что он пошел на такой шаг после паники, которую устроил Нацбанк.
«Мы сами обратились с просьбой национализировать банк. Премьер-министр и его команда проявили мужество, поскольку это было очень непростое решение. Если бы «ПриватБанк» не был национализирован, возникла бы угроза для всей финансовой системы Украины», заявил Коломойский. Также бывший совладелец финучреждения отметил, что «ПриватБанк» стал жертвой произвола НБУ, поскольку был сбалансированный кредитный портфель, однако Нацбанк придумал способы искусственного снижения капитализации.
«Потом Нацбанк стал рассказывать о якобы существующей дыре в 150 миллиардов и о том, что деньги выведены в оффшоры. Как бы все не сложилось, для нас главное – это клиенты банка», подчеркнул олигарх. По его словам, никто его не шантажировал, не угрожал развалить банк, и он защищал Приват до последнего, пока не почувствовал угрозу для клиентов.