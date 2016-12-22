Манн: не все украинцы понимают цену возврата контроля над Донбассом

Соломон Манн прокомментировал на своей странице в Facebook результаты социологического исследования «Общественно-политическая ситуация в Украине» о мнении четырех тысяч украинцев старше 18 лет в отношении судьбы оккупированного Донбасса, - передает replyua.net.
Манн пишет: «Проведенный опрос показывает, что сорок семь процентов опрошенных считают, что Донбасский кризис должен решаться дипломатическим путем – путем мирного урегулирования, 20,8% выступают за референдум с возможностью отказаться от аннексированных и оккупированных территорий, 12,7% считают, что Донбас должен быть изолирован от остальной Украины, а конфликт – заморожен на неопределенное время».
Блогер добавляет: «Не более десяти процентов считают, что надо провести мобилизацию и отбить украинские территории силой чего бы это ни стоило. Только вот интересно, они при этом собираются воевать сами или предпочитают послать на смерть других?»