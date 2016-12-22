Тетерук рассказал, откуда еще исключат Савченко

Входящий в состав политической партии «Народный фронт» парламентарий Андрей Тетерук, который также является участником комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны Украины, сделал заявление, что участники комитета в один голос намерены принять решение об исключении Надежды Савченко из состава ведомства, о чем передает «112 Украина».
Как информирует replyua.net, в своем заявлении Тетерук сказал: «Члены нашего комитета также в один голос приняли вердикт убрать Савченко из списка участников ведомства. Со временем мы дадим понять, что считаем действия нардепа личными и такими, которые не представляют работу нашего парламента. Существует мнение, что Надежда Савченко неопытный политик, однако это не должно аннулировать те заявления, которые она обнародовала в пользу Захарченко и Плотницкого, являющихся главарями «ЛДНР».
Ранее мировые СМИ уже облетела новость о том, что депутаты ВРУ, в четверг, 22 декабря отдали 237 своих голоса за проект постановления №5572, предусматривающий исключение нардепа Надежды Савченко из состава представителей Украинского государства в ПАСЕ. Еще ранее, 15 числа этого же месяца, парламентарии из разных фракций подготовили документ об удалении Савченко из рядов комитета нацбезопасности и обороны.