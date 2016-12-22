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ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане

ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане
В решении киевского суда Печерского района столицы от 16 декабря говорится, что ГПУ пытается проверить участников ранее находящегося под руководством Дмитрия Яроша «Правого сектора» на то, причастны ли были они к ликвидации работников правоохранительных органов в Киеве в 2014 году, когда на главной площади столицы были массовые акции протеста. Также проверочным действиям подверглись и участники партии «Братство», о чем сообщают «Украинские новости».

Как информирует replyua.net, в документе говорится, что сотрудники ГПУ осуществляют следственные действия по факту убийств тринадцати бывших работников МВД Украины, а также силовиков отряда специального назначения «Беркут» в период с 18 по 20 число февраля месяца 2014 года. В самом постановлении фемиды говорится: «Члены организации «ПС», которые во время протестных акций Евромайдана в Киеве, а также по их окончанию располагались в гостинице «Днепр» на шестом этаже, откуда их выдворили только в январе минувшего года, проверяются на возможность участия в совершении вышеуказанных правонарушений».

Также известно, что в ходе следственных работ в гостинице «Днепр» были обнаружены и изъяты бумаги ДУК «ПС», в том числе и документы с данными участников движения и их мобильными номерами. Примечательно, что сотрудникам ГПУ судом был предоставлен доступ к данным о всех звонках, которые были сделаны с этих самых номеров.
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