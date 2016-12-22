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Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО

Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО
Сегодня, 22 декабря между предприятием из Польши WB Electronics S.A., а также «Укроборонпромом», являющимся госконцерном Украины, объединяющим ведущие компании оборонной промышленности государства, был подписан договор, который предусматривает дальнейшее пособничество сторон в отрасли противовоздушной обороны. В том числе, согласно подписанному документу, стороны будут осуществлять совместную работу в сфере разработки новейшего вида образцов зенитно-ракетной техники, о чем сообщили в пресс-центре украинского ведомства.

Как информирует replyua.net, прямыми участниками подписанного договора с украинской стороны являются входящие в состав ГК «Укроборонпром» государственное предприятие ГАХК «Артем» и «Спецтехноэкспорт».

Занимающий должность замдиректора по авиационному строению ГК «Укроборонпром» Владимир Коробов в свою очередь заявил: «У наших партнеров из Польши имеется опытность, а также возможности, которые для нас чрезвычайно важны и имеют огромное значение для будущего развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Наша страна уже точно смогла определить курс перехода на нормы международного класса, следовательно мы рады создавать новые образцы вооружения именно с предприятием страны, которая является членом Североатлантического Альянса».

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