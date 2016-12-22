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Манн: отделу международных связей ВСУ нужно быть жестче по отношению к США

Манн: отделу международных связей ВСУ нужно быть жестче по отношению к США
Блогер на своей странице в Фейсбуке прокомментировал заявления украинских военнослужащих о непригодности поставленных США дронов к использованию, о чем сегодня пишут западные СМИ. По мнению аналитика, ВСУ должны быть более требовательными к их западным партнерам, - передает replyua.net.

Соломон Манн отмечает: «Украинские военные жалуются на то, что переданные американцами беспилотные летательные аппараты совершенно непригодны для военных нужд. Многие в армии говорят, что поступающее в Вооруженные силы Украины американское вооружение не качественное и давно устаревшее». По словам СМИ, американские военные оправдываются тем, что они не имели времени подготовиться к передаче Украине вооружений и дают то, что есть.

Манн сообщает: «В целом, есть надежда, что в 2017 году будет уже 300-миллионный бюджет и американцы, наконец, поимеют совесть. Впрочем, не надеясь на их совесть, советую отделу международных связей быть пожестче и требовательней. В конце концов, это их обязанность».
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