Манн: отделу международных связей ВСУ нужно быть жестче по отношению к США

Блогер на своей странице в Фейсбуке прокомментировал заявления украинских военнослужащих о непригодности поставленных США дронов к использованию, о чем сегодня пишут западные СМИ. По мнению аналитика, ВСУ должны быть более требовательными к их западным партнерам, - передает replyua.net.
Соломон Манн отмечает: «Украинские военные жалуются на то, что переданные американцами беспилотные летательные аппараты совершенно непригодны для военных нужд. Многие в армии говорят, что поступающее в Вооруженные силы Украины американское вооружение не качественное и давно устаревшее». По словам СМИ, американские военные оправдываются тем, что они не имели времени подготовиться к передаче Украине вооружений и дают то, что есть.
Манн сообщает: «В целом, есть надежда, что в 2017 году будет уже 300-миллионный бюджет и американцы, наконец, поимеют совесть. Впрочем, не надеясь на их совесть, советую отделу международных связей быть пожестче и требовательней. В конце концов, это их обязанность».