Треть украинцев не против восстановления СССР

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Итоги проведенного недавно исследования социологов Центра Разумкова поддерживают идею восстановления СССР, передает replya.net. В том числе, согласно мнению 13% участников опроса, они не прочь, чтобы СССР восстановился. Еще 22 % украинцев, принявших участие в опросе, заявляют о поддержке данной инициативы, хотя и осознают ее нереальность с учетом современных условий. Противниками этой идеи оказались 65% граждан Украины.Примечательно, что критики перспективы возобновления Советского Союза составили большую часть опрошенных украинцев в различных регионах страны: в восточных областях таких оказалось 51%, а на западе Украины – 87%. Подавляющее большинство этнического украинского населения оказались противниками возобновления советской империи. При этом, только 39% этнических русских, проживающих в Украине, придерживаются такой точки зрения.Помимо этого, не желают восстановления СССР 83% опрошенных граждан в возрасте до 29 лет. А среди возрастной категории 60 лет и старше таких всего 44%. Не менее важное значение в поддержке возвращения в Советский Союз играет и уровень образования опрошенных. В частности, 55 % украинцев, получивших незаконченное высшее образование, критикуют идею возобновления СССР, а среди людей с высшим образованием свыше 71% не поддерживают СССР.