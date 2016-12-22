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Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой – эксперт

Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой – эксперт
Согласно мнению аналитика Международного центра перспективных исследований Евгения Ярошенко, после официального вступления Дональда Трампа на должность американского президента Вашингтон может пойти на сокращение финансовой помощи и поставок Украине нелетального вооружения. Как передает replyua.net, такую точку зрения эксперт озвучил в беседе с журналистами издания «Апостроф».

В частности, Ярошенко утверждает, что администрация Дональда Трамп откажется от предоставления помощи странам, которые не смогут оправдать ее ожиданий. И в этом печальном списке также может оказаться Украина, поскольку темпы проведения в ней реформ крайне медленные. Таким образом, продолжил эксперт, в правительстве США могут не принимать быстрых решений относительно военных действий на Донбассе и аннексии Крыма. Однако Евгений Ярошенко выразил уверенность в дальнейшем процессе вхождения Украины в состав североатлантического союза. Более того, по мнению эксперта, новое американское руководство не пойдет на отмену антироссийских санкций.

Как уже ранее сообщалось, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Вашингтон в дальнейшем намерен оказывать помощь Украине, которая будет заключаться в тренировке военных и предоставлении нелетального оружия.
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