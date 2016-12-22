валюта
СпецтемаОлешко: Фреймут предала Украину! Убрать с телеэкранов!

Исключение Савченко из делегации ПАСЕ грозит серьезными последствиями, - эксперт

Исключение Савченко из делегации ПАСЕ грозит серьезными последствиями, - эксперт
Еще раз украинская власть показала свою непоследовательность в действиях, исключив Надежду Савченко из делегации ПАСЕ, и это может обернуться серьезными последствиями. Как информирует replyua.net, такое мнение высказал Евгений Ярошенко Обозревателю.

По словам эксперта-международника Международного центра перспективных исследований, Украина имеет на это суверенное право, однако такое решение может иметь негативные последствия. «Киев может как назначать, так и отзывать делегатов в международные организации, но только лишь в том случае, если нардепы не оправдали надежд. Последствия исключения Савченко будут небольшими, если брать во внимание международный разрез, однако Украина снова предстанет как страна с непоследовательными действиями», считает эксперт.

По словам Ярошенко, когда Савченко находилась в российской тюрьме, Киев взывал ко всему миру и рассказывал на международной арене о непростой судьбе заложницы, а теперь, неожиданно для всех, вдруг исключает Савченко из делегации ПАСЕ. «Эта ситуация вызовет недоумение, поскольку Европа также приложила немало усилий для освобождения нардепа», добавил Ярошенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
22 дек 2016
14564

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

22 дек 2016
9999

Российские военные ведут себя в Сирии ничем не лучше фашистов в 1941-ом

СМИ неоднократно сообщали о том, что при выезде их восточного Алеппо российские и иранские военные, которые вместе стоят на блок-постах, устраивают целые издевательства над людьми, которые хотят

Последние новости

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Внук Сталина найден мертвым в Москве

Муждабаев: похороны погибшего в АТО не помешали киевским новогодним корпоративам

Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха

Манн: не все украинцы понимают цену возврата контроля над Донбассом

НБУ порадовал тенденциями в банковской системе - аналитик

Тетерук рассказал, откуда еще исключат Савченко

Як війна на Донбасі перетворюється у звичайну буденність

Манн сообщил об ужасных подробностях окончания эвакуации из Алеппо

ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане

Манн: Трамп принял еще одно важное решение

На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек

Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете

Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут

Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

Манн: продолжается массовый вывод средств из России

Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь

Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт

 Новости за день