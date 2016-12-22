Исключение Савченко из делегации ПАСЕ грозит серьезными последствиями, - эксперт

Еще раз украинская власть показала свою непоследовательность в действиях, исключив Надежду Савченко из делегации ПАСЕ, и это может обернуться серьезными последствиями. Как информирует replyua.net, такое мнение высказал Евгений Ярошенко Обозревателю.
По словам эксперта-международника Международного центра перспективных исследований, Украина имеет на это суверенное право, однако такое решение может иметь негативные последствия. «Киев может как назначать, так и отзывать делегатов в международные организации, но только лишь в том случае, если нардепы не оправдали надежд. Последствия исключения Савченко будут небольшими, если брать во внимание международный разрез, однако Украина снова предстанет как страна с непоследовательными действиями», считает эксперт.
По словам Ярошенко, когда Савченко находилась в российской тюрьме, Киев взывал ко всему миру и рассказывал на международной арене о непростой судьбе заложницы, а теперь, неожиданно для всех, вдруг исключает Савченко из делегации ПАСЕ. «Эта ситуация вызовет недоумение, поскольку Европа также приложила немало усилий для освобождения нардепа», добавил Ярошенко.