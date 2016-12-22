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СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение

СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
В представительстве ВСУ принято решение о дополнительном снятии с консервации тактических ракетных комплексов «Точка-У». Как передает replya.net, такую информацию в соцсети Facebook сообщил «Український міліарний портал», выложив при этом фотоизображение предполагаемо расконсервированного комплекса.

Согласно тексту сообщения, в Интернете началось распространение материалов, в которых изображаются когда-то законсервированные тактические комплексы «Точка-У». В Вооруженных Силах Украины эти комплексы ракет считаются мощнейшим средством, способным нанести поражение. Кроме того, в сообщении сказано, что в 2014 году в процессе военных действий в Донецкой и Луганской областях «Точку-У» украинские военные силы использовали в боях за Саур-Могилу и некоторых других операциях. Российская Федерация тоже использовала его против Украины.

Представители «УМП» пояснили, что среди всех ракетных комплексов, которые находятся на вооружении украинской армии, в аналогичном состоянии ранее не фиксировался ни один. Отметим, что «Точка-У» является тактическим ракетным комплексом дивизионного звена, у которого установлена твердотопливная баллистическая ракета. Максимальное расстояние стрельбы «Точки-У» составляет 120 километров.
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