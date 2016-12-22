«Укрводка»: теневой рынок покажет стремительный рост в 2017 году

В ассоциации «Укрводка» считают, что в следующем году нелегальный рынок алкогольной продукции возрастет до 65 процентов, что еще на 15 процентов больше, чем в текущем году, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Владимира Остапюка, главы ассоциации «Укрводка», постепенно рынок алкогольной продукции в Украине уходит в тень, в связи с чем растет число людей, отравившихся поддельными спиртными напитками. «Акцизы повысились на двадцать процентов, и следует ожидать, что в 2017 году доля теневого рынка увеличится еще на 15 процентов, а по итогам этого года рост достиг 50 процентов. В ассоциации разочарованы решением парламента о повышении акцизов на алкоголь, поскольку сначала планировалось повысить их не на 20, а только на 12 процентов», заявил Остапюк.
Он отметил, что с помощью повышения акцизов планировалось пополнить бюджет на три миллиарда, однако поступило всего 250 миллионов. «Неужели такой элементарной математики не хватает, чтобы понять, что такой инструмент, как повышение акцизов на алкоголь, абсолютно неэффективен?», добавил глава ассоциации.