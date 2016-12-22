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Фемида разрешила провести обыск в администрации Путина в Москве

Фемида разрешила провести обыск в администрации Путина в Москве
Суд столицы Украины одобрил просьбу сотрудника следственных органов о возможности получить доступ на время к документации и вещам, которые находятся во владении Администрации президента России в Москве, о чем пишет издание «Вести».

Как информирует replyua.net, такое решение Печерский райсуд Киева принял в среду, 14 декабря по заявлению Вадима Приймачка, старшего дознавателя по особым делам ГПУ, в уголовном деле о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича. Сообщается, что сотрудник правоохранительных органов намерен увидеть и изъять оригиналы писем президента-беглеца Януковича на имя Путина от 1 марта 2014 года, где первый просит российского лидера применить ВС РФ на украинской земле, а также некоторых других заявлений бывшего президента Украины к главе РФ.

По словам самого следователя, в открытом против Януковича уголовном деле возникла нужда осуществить такие действия, то есть, провести экспертизу по почерку принадлежности подписи Януковичу в его обращении от 1 марта 2014 года. Посовещавшись, фемида приняла решение удовлетворить такое ходатайство. Отмечается, что такое заключение суда будет действительно на протяжении тридцати дней со дня его принятия и не подлежит обжалованию.
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