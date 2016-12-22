В Украине растет промышленное производство

В ноябре текущего года рост промышленного производства в Украине увеличился почти на четыре процента по сравнению с ноябрем прошлого года, в октябре рост производства составлял только 0,8 процентов, в сентябре – два процента, в августе – 3,4 процента, информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Согласно информации Госстата, были скорректированы данные из-за разного количества выходных дней, и таким образом прирост производства в ноябре текущего года составил 2,3 процента по сравнению с 1,6 процентов в октябре. Согласно данным за все одиннадцать месяцев этого года рост промышленного производства в стране ускорился до 2,1 процентов с 1,9 процентов по итогам первых десяти месяцев.
В Госстате напомнили, что в прошлом году промышленное производство в Украине уменьшилось сразу на 13,4 процентов, годом ранее – на 10,4 процентов. Также производство сокращалось и в 2013 году – на 4,7 процентов. Ранее Степан Кубив, первый вице-премьер, заявил, что на сегодняшний день наблюдается стабильный рост во всех секторах экономики Украины.