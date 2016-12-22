Климкин жестко прокомментировал убийство российского посла

Для миллионов людей агрессивная политика России стала серьезной психологической травмой, однако это не является поводом для того, чтобы убивать российских дипломатов. Как информирует replyua.net, об этом Павел Климкин рассказал в эфире «Завтрак с 1+1».
По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, ничто не может оправдать убийства Андрея Карлова. «Россия сделала многое. Достаточно взглянуть на Алеппо или аэропорт Донецка. Внешняя политика уже не может быть такой, как раньше. Я не преувеличиваю. Миллионы людей испытали эмоциональную и психологическую травму. Она останется навсегда, и будут последствия, но это никак не оправдывает убийства дипломата», подчеркнул глава МИД.
Напомним, что посла России в Турции застрелили в спину, когда он приехал на выставку, проходившую в Анкаре. Убийцу ликвидировали, а позже выяснилось, что российского дипломата застрелил 22-летний бывший полицейский, которого уволили после попытки военного переворота в Турции. Сегодня в России проходят траурные мероприятия.