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Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России

Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России
Владимир Брынзак, президент Федерации биатлона Украины, сегодня заявил о том, что Украина не присоединится к государствам, которые сбираются бойкотировать проведение биатлонных состязаний в РФ. Как передает replyua.net, украинские биатлонисты откажутся бойкотировать Кубок мира, который должен пройти в этом сезоне в Тюмени.

«Я всегда высказываю только одну позицию, и не собираюсь ее менять. Если нам предоставят прямые доказательства того, что российские биатлонисты употребляли допинги, в этом случае пусть их наказывают. Для чего нам что-то бойкотировать? Когда решение примут, мы посмотрим, как все отреагируют. Сейчас все делают множество заявлений, а я не буду. Как будет нужно в соответствующий момент, так и сделаем», заявил Брынзак.

Напомним, что бойкотировать соревнования в Тюмени будут Чехия, Великобритания и Норвегия. Заявления от этих стран последовали после обнародования новости о том, что в докладе Макларена фигурируют фамилии 31 российского биатлониста. Сегодня судьба российского биатлона будет решена после заседания комиссии.
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