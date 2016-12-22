Зеленский рассказал о тревожном моменте в украинском обществе

За несколько дней до анонсированной премьеры полнометражной ленты «Слуга народа 2», руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, сыгравший в фильме главу украинского государства Василия Голобородько, рассказал о тревожном моменте, появившемся в украинском обществе. Как передает replyua.net, в интервью изданию «Комсомольская правда» Зеленский поднял вопрос страха. В ответ на заданный журналистом вопрос о том, нет ли у него самого опасений о том, что после показа сериала и фильма «Слуга народа» уже на следующих выборах президента сотрудники СМИ будут ждать, что Зеленский появится на избирательном участке, а избиратели начнут искать в бюллетене фамилию Голобородько (либо Зеленский), юморист заявил, что вряд ли это возможно.
«Прошу обратить внимание на то, что многие заданные вами вопросы содержат фразу «не боитесь ли». И в нашем разговоре присутствует тема страха. Она совершенно неспроста поднимается людьми. Она постоянно пребывает в воздухе, и я этого опасаюсь», - заявил Владимир Зеленский.
Примечательно, что в кинотеатрах Украины на 24 декабря запланирован премьерный показ фильма «Слуга народа-2».