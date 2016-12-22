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«Укравтодор» представит пятилетнюю стратегию развития дорог

«Укравтодор» представит пятилетнюю стратегию развития дорог
Славомир Новак, исполняющий обязанности главы «Укравтодора», заявил о том, что до конца текущего года или в начале следующего он представит правительству пятилетнюю стратегию развития украинских автомобильных дорог.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, такое заявление прозвучало от Новака во время заседания правительства. «За два месяца мы многое сделали, а также был договор о том, что в конце года я представлю свое видение ситуации, а также план по развитию дорог, рассчитанный на пять лет», отметил Новак. Также он подчеркнул, что Верховная Рада приняла очень важные законы о передаче дорог местного значения под контроль местных органов и о создании дорожного фонда, который займется финансированием строительства и ремонта дорог Украины.

По словам Новака, также было принято важное решение об отмене ликвидации «Укравтодора», которая началась еще больше года назад. «Мы приступим к реформам в компании, проведем реструктуризацию, передадим активы на местный уровень. Также приоритетной задачей в следующем году станет повышение безопасности на украинских дорогах», отметил глава компании.
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