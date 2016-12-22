валюта
СпецтемаОлешко: Фреймут предала Украину! Убрать с телеэкранов!

Российский певец оценил перспективы нового Майдана в Украине

Российский певец оценил перспективы нового Майдана в Украине
По мнению известного российского музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, вероятность третьего Майдана в Украине минимальна. Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения Макаревич озвучил в интервью изданию «Собеседник». Артист сообщил, что не ожидает очередного Майдана в Украине. Вспоминая события Революции Достоинства, музыкант выразил убеждение, что граждане Украины добились своих целей. Андрей Макаревич считает, что два года назад в центре украинской столицы участникам акций протеста пришлось пережить период всеобщего объединения, счастья и осмысленности того, что они могут изменить судьбу своей страны.

Лидер «Машины времени» уверен, что украинцы никогда об этом не смогут забыть, поскольку такие моменты являются самоценными, и «подобное может произойти не в каждой жизни». Более того, по мнению Макаревича, на ближайшую перспективу Россия уже точно потеряла Украину.

Напомним, что на своей странице в соцсети в ноябре Андрей Макаревич сообщил о значительном снижении уровня искусства в России. Причина такой ситуации заключается в том, что для диктаторов личная преданность играет гораздо большую роль, чем талант.


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
22 дек 2016
14564

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

22 дек 2016
9999

Российские военные ведут себя в Сирии ничем не лучше фашистов в 1941-ом

СМИ неоднократно сообщали о том, что при выезде их восточного Алеппо российские и иранские военные, которые вместе стоят на блок-постах, устраивают целые издевательства над людьми, которые хотят

Последние новости

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Внук Сталина найден мертвым в Москве

Муждабаев: похороны погибшего в АТО не помешали киевским новогодним корпоративам

Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха

Манн: не все украинцы понимают цену возврата контроля над Донбассом

НБУ порадовал тенденциями в банковской системе - аналитик

Тетерук рассказал, откуда еще исключат Савченко

Як війна на Донбасі перетворюється у звичайну буденність

Манн сообщил об ужасных подробностях окончания эвакуации из Алеппо

ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане

Манн: Трамп принял еще одно важное решение

На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек

Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете

Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут

Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

Манн: продолжается массовый вывод средств из России

Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь

Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт

 Новости за день