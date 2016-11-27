В Украине на 64% выросло потребление сжиженного газа

В течение последних трех лет в Украине зафиксировано увеличение показателя использования сжиженного газа сразу на 64%, а по результатам нынешнего года популярность указанного вида топлива по показателям продаж даже превысила бензин. Как передает replyua.net, такой точки зрения придерживается Сергей Куюн, возглавляющий «Консалтинговую группу А-95». По его информации, в течение выше указанного периода, общий объем потребленного газа увеличился на 545 тонн.
Эксперт акцентировал внимание на том, что информация о потреблении – это самый лучший показатель кризиса. Бензин в данном случае принял на себя абсолютно весь удар, поскольку если сравнивать с показателями трехлетней давности его стали употреблять на 40 %, или на полторы тонны, меньше. Впрочем, продолжил Куюн, далеко не все так однозначно. Стоит обратить внимание на то, что уровень потребления сжиженного газа вырос на 64%, что равно 545 тысячам тонн. Как результат, до конца этого года удастся продать больше литров сжиженного газа в сравнении с литрами бензина. Это поможет Украине попасть в десятку самых крупных на мировом уровне потребителей пропан-бутана на видах транспорта, сделал вывод Сергей Куюн.