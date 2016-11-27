В Украине падает производство свинины

Производство охлажденной, свежей и замороженной свинины в Украине в период с января по октябрь текущего года сократилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
В Госстате отметили, что за указанный период было произведено всего 220 тысяч тонн мяса. Однако резко сократилось только производство замороженного мяса – на 28 процентов, а производство охлажденной и свежей свинины, напротив, немного возросло. Оно увеличилось на четыре процента по сравнению с прошлым годом и достигло объема в 210 тысяч тонн за январь-октябрь этого года. В октябре было произведено 0,9 тысяч тонн замороженной свинины, и это на десять процентов меньше, чем в октябре прошлого года, однако на 17 процентов больше объемов производства в сентябре текущего года. Также производители изготовили 21,7 тысяч тонн охлажденной свинины в октябре, и это на четыре процента больше, чем в октябре прошлого года.
Нужно отметить, что ранее Андрей Панкратов, украинский аналитик, заявил о том, что экспорт украинской свинины с начала текущего года сократился ровно в двадцать раз.