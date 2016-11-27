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В Минздраве составили список самых бесполезных лекарств от простуды

В Минздраве составили список самых бесполезных лекарств от простуды
В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины заявили о том, что в ведомстве составили список препаратов, которые неэффективны при лечении гриппа и ОРВИ, сообщает replyua.net. В сообщении Минздрава говорится о том, что медики обеспокоены тем, что население страны покупает большое количество препаратов, отпускаемых без рецепта, считая, что эти лекарства помогают при лечении простуды.

В МОЗ подчеркнули, что особенно часто неэффективными препаратами родители «пичкают» маленьких детей, из-за чего появляются серьезные осложнения. В список бесполезных и опасных лекарств для детей медики включили антибиотики (их может рекомендовать только врач), иммуномодуляторы, противовирусные препараты (за исключением занамивира и осельтамивира по назначению врача), интерфероны (действие такое же, как и у плацебо), сиропы от кашля, антигистаминные препараты, комбинированные препараты для лечения простудных заболеваний (детям они запрещены, однако взрослым людям помогают бороться с симптомами простуды), растительные препараты (эффективность учеными не доказана), витамины.

В Минздраве отметили, что большая ответственность за прием таких препаратов также лежит и на лечащих врачах, которые обязаны проводить с пациентами разъяснительные беседы.
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