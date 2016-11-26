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Порошенко рассказал, где живут апологеты Голодомора

Порошенко рассказал, где живут апологеты Голодомора
Согласно поручению украинского президента Петра Порошенко, отечественное Министерство иностранных дел будет и далее работать над тем, чтобы все современное мировое сообщество признало Голодомор 1932 – 1933 годом как геноцид против народа Украины. Как передает replyua.net, такое заявление Порошенко озвучил в ходе сегодняшнего выступления на мероприятиях в связи с годовщиной Голодомора.

В частности, президент подчеркнул, что в мире по сегодняшний день есть те, кто категорически отрицает признание Голодомора актом геноцида. И проживают они «преимущественно в одной географической точке», пытаются скрыть от сообщества ученых доступ к архивным документам. По словам Порошенко, апологеты Голодомора через суд добиваются запрета на работы авторов из Украины, которые касаются этой трагической страницы в истории. «Конечно, можно убрать все книги о Голодоморе из в последнее время многострадальной библиотеки украинской литературы в Москве. Однако вычеркивание Голодомора из истории не является возможным», - заявил украинский президент. И добавил, что из-за него Украина потеряла свою государственность на протяжении двадцатых годов минувшего столетия.



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