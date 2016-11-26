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Всі, хто заперечує геноцид українського народу, живуть в одному місці - Порошенко

Всі, хто заперечує геноцид українського народу, живуть в одному місці - Порошенко
Президент України Петро Порошенко доручив зовнішньополітичному відомству продовжувати роботу для визнання світом Голодомору 1932 та 1933 років геноцидом народу України. Про це він заявив, виступаючи з промовою з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору сьогодні, 26-го листопада, інформує replyua.net.

«Я щойно ухвалив наказ про заходи з річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду українського народу. Також я дав доручення Міністерству закордонних справ продовжувати роботу у напрямку визнання світової спільноти, міжнародними організаціями та іншими країнами Голодомору – геноцидом народу України», - зазначив голова держави.

За його словами, є і такі, що заперечують цей факт, і саме цікаве, що вони майже всі живуть в одній географічній площині. «Вони приховують від істориків справжні докази. Через суди вони забороняють деякі наукові праці українських професорів. Вони можуть позбутися всіх книжок про Голодомор на полицях української бібліотеки в Москві. Але з сердець тих людей, які знають, що таке Голодомор, цього не викреслиш. Це неможливо знищити також і з справжньої історії», - наголосив Порошенко. Також президент зазначив, що потрібно створити окремий музей, присвячений темі Голодомору як геноциду.
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