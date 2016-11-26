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Доник: идеалы преданы, Порошенко – враг всего живого

Доник: идеалы преданы, Порошенко – враг всего живого
Савченко анонсировала создание новой политической партии, и финансировать ее будут на деньги Медведчука, и такое заявление несет опасность для Украины. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Роман Доник. По словам волонтера, у Медведчука новая партия, а во главе стоит Савченко.

«За умы молодежи начнется борьба. Расскажут, что идеалы Майдана преданы, и Россию навязали нам, как врага, но это не так. Прежняя власть была лучше, скажут они. Также будут внедрять в умы и то, что Порошенко – это враг своего народа, из-за него нет безвиза и ассоциации, он только обещает и ничего не делает», пишет Доник. Также волонтер считает, что в партии Медведчука будут говорить об усталости от войны, об обнищании украинцев, о том, что виновата не РФ, отжавшая Крым и развязавшая войну на востоке, а нынешняя украинская власть.

Новые лица, по мнению Доника, будут не засвеченными и молодыми, так что нужно готовиться к самым неожиданным поворотам. Напомним, что сегодня стало известно о том, что Савченко создает партию «Народный Рух Украины».
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