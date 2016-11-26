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В «Укрзализныце» рассказали, насколько подорожают билеты на поезда

В «Укрзализныце» рассказали, насколько подорожают билеты на поезда
Предприятие «Укрзализныця» рассматривает вопрос о возможности индексации стоимости пассажирских перевозок на 35 процентов, передает replyua.net. Кроме того, там сообщили, насколько именно подорожают поездки на самые главные маршруты. Согласно информации официального сайта «УЗ», предполагается двухэтапная индексация тарифов: на протяжении первого и четвертого квартала на 16 процентов В результате, проезд в поездах для пассажиров станет дороже примерно на 19,4 процента.

Помимо этого, в «Укрзализныце» соообщили, что уже два года тарифы на проезд в поездах, курсирующих в отдаленном направлении, не менялись, поэтому предполагаемая в 2017 году индексация является требованием современных реалий. В ней учтен показатель реальной инфляции и стоимость промышленных товаров. Поэтому, уже с самого начала следующего года на 10 процентов подорожает проезд в вагонах первого и второго классов скоростных поездов Интерсити+. В пресс-службе предприятия отметили, что на протяжении текущего года пассажиропоток увеличился на десять процентов сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом уменьшение парка вагонов для перевозки пассажиров составило 15 процентов.
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