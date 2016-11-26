СБУ виявила call-центр, з якого телефонували боржникам "Банку Михайлівський"

Представники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України згорнули у Києві діяльність call-center, через який у боржників «Банку Михайлівський» незаконно вимагали повернення кредитних грошей в інтересах попереднього керівника даної фінансової установи. Про це сьогодні, 26-го листопада, повідомляє прес-центр СБУ на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що в рамках досудового розслідування за частиною 5 статті 191 щодо розкрадання грошей банку колишнім власником слідство встановило, що зловмисники вивели значну частину боргових зобов’язань банку «Михайлівський» на рахунки іншої фінансової організації. «Зловмисники, які користувалися послугами київського call-центру телефонували позичальникам та незаконно вимагали від них сплатити борги на їхні рахунки», - йдеться у повідомленні Служби безпеки.
В результаті обшуків у даному call-центрі, як повідомляють правоохоронці, представники СБУ виявили та вилучили бази з номерами телефонів боржників банку «Михайлівський», декілька бланків самого банку та велику кількість сім-карт, які використовувалися для дзвінків позичальників. На даний момент вищезазначений call-центр більше не існує.