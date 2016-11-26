В Україні відмовляться від мови країни-агресора в паспортах

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Поступ України на Захід продовжується, хоч і невеликими темпами. Зараз предметом реформування стали офіційні документи, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «7 дней».Так, сьогодні, двадцять шостого листопада 2016 року, стало відомо, що чергова ініціатива громадських активістів буде втілена в життя – з паспортів українців зникне дубляж російською мовою. Як відомо, друга сторінка паспорта громадянина України містить дублювання основних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, дата видачі та орган, що видав паспорт, тощо) російською мовою. Групі небайдужих громадян це видалось нелогічним – не тільки з огляду на конфлікт між Україною та Російською Федерацією, а й через невеликий ареал використання російської мови в світі. Відтак, на сайті президента з’явилась петиція, автори якої пропонували замінити у паспортах російську на англійську.Така пропозиція стрімко набирала голоси і отримала більше двадцяти п’яти тисяч підписантів. Відтак, президент заявив, що відреагує на неї. Зараз до Кабінету міністрів вже направлено відповідне звернення із вказівкою внести зміни до нормативних актів, якими визначено форму паспорта громадянина України.