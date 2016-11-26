Дещо з подій "Руху нових сил" Саакашвілі або що чекає Україну

Керівники, які формують нову політичну силу «Рух нових сил» не мають намірів перейменовувати одну з існуючих політичних партій а будуть реєструвати нову в Міністерстві юстиції. Про це розповів один з лідерів руху Давид Сакварелідзе під час розмови з кореспондентами українського видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«До нас надходило дуже багато пропозицій від добрих людей, які пропонували перейменувати свої політичні партії. Але це не той шлях, яким би ми хотіли рухатись. Я переконаний, що нам все таки вдасться зареєструвати нову політичну силу і рухатися далі, адже ми вже знаємо, чим будемо займатися», - зазначив він.
Також він висловив сподівання, що в процесі реєстрації ніяких серйозних перепон на їхньому шляху виникати не буде. Також Сакварелідзе натякнув, що керівником майбутньої політичної партії може стати колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі. В той самий час він додав, що всі особи, які брали участь у номінаційному комітеті зі створення політичної сили «Хвиля», також можуть приєднуватися до «Руху нових сил». «Раніше пан Саакашвілі оголошував критерії, за якими ми будемо набирати членів нашої політичної сили», - наголосив Сакварелідзе.