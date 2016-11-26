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Порошенко: Треба берегти Україну

Порошенко: Треба берегти Україну
Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору заявив, що у 1932 та 1933 роках сталося те, що дуже сильно підломило український народ, але не зламало його. Про це він написав на своїй сторінці в Твіттері, передає replyua.net.

«Два роки голодомору звичайно відобразились на нас, підломивши волю та дух, але вони не зламали нас. перед нами стоїть обов’язок – зберегти Україну єдиною, незалежною, суверенною та соборною. Зробимо це перед пам’ятю тих людей, які були закатовані голодом в 1932-му та 1933-му роках», - зауважив глава держави. Як відомо, сьогодні, 26-го листопада, в Україні та ще 32-х країнах світу вшановують пам'ять жертв голодоморів. В цей день по всьому світу проходять урочисті заходи, меморіальні події, які мають нагадати сучасній спільноті про те, що колись довелося пережити, яка була агресія декілька десятків років тому. О 16:00 в Україні буде проходити хвилина мовчання а у всьому світі будуть запалювати «свічки пам'яті». Соціологи зазначають, що ця подія не тільки має нагадати людям про страшні події в минулому, але і об’єднати нації, допомогти світу стати ближчими один до одного та бути готовим допомагати, прислухатися до потреб інших людей.
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