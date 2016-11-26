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Стаття щодо "незаконного збагачення" йде врозріз з Конституцією

Стаття щодо "незаконного збагачення" йде врозріз з Конституцією
Нещодавно введені норми Кримінального кодексу про відповідальність за незаконне збагачення суперечать Конституції України та створюють базу для політично упередженої розправи. Про це сьогодні, 26-го листопада, у своїй статті для видання «DT.UA» написав колишній заступник керівника Служби безпеки України Трепак Віктор, передає replyua.net.

На його думку, положення діючої редакції статті 368-2 Кримінального кодексу України, яка визначає міру покарання за незаконне збагачення, повністю суперечить конституційному положенню про невинність. За його словами, це створює ризик порушення конституційних прав громадянина України представниками правоохоронних органів та дуже ускладнює роботу антикорупційних органів.

Також Трепак зауважив, що закон створює правову ситуацію, в які майже всі чиновники винні у незаконному збагаченні. Це дає можливість правоохоронним органам прийти до них у будь-який час та пред’явити їм звинувачення в незаконному збагаченні. «Якщо більше розібратися у цьому законі, то можна зрозуміти його абсурдність. Закон передбачає, що слідчі мають визначити законність придбання чиїхось активів. І до чого тут тоді незаконне збагачення?», - зазначив він.
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