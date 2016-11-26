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У 2017 році в Києві планують закрити кілька автостанцій

У 2017 році в Києві планують закрити кілька автостанцій
У наступному році Київська міська державна адміністрація збирається закрити три автостанції: «Автовокзал Київ», «Поділ» та «Південна». Про це сьогодні, 26-го листопада, на своїй сторінці у соціальній мереж Фейсбук розповів керівник Департаменту транспортної інфраструктури Київської адміністрації Майзель Сергій, передає replyua.net.

«Згідно з планом розвитку перехоплюючи хабів Києва вважаємо за необхідне у наступному році припинити існування трьох автостанцій. Натомість буде відкрито нову станцію «Теремки», де буде сучасне обладнання та оснащення для комфортного очікування. Там будуть магазини та кафе для додаткової зручності пасажирів», - розповів він.

До майбутньої автостанції люди зможуть доїхати власним транспортом, скористатися послугами міського маршрутного громадського транспорту чи доїхати на спеціальних автобусах, які будуть рухатися від однойменної станції метро (Теремки). «В наступні три роки буде реформуватися автотранспортна інфраструктура в центрі столиці. Ми будемо ліквідувати старі автостанції та створювати нові хаби. Все це робиться для зручності киян та гостей міста. Проте, на сьогоднішній день залишається відкрите питання щодо будівництва нових автостанцій», - зазначив Майзель.
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