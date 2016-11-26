26 листопада вшановують пам'ять жертв голодоморів

В Україні 26-го листопада вшановують пам'ять жертв всіх голодоморів. Сьогодні, як інформує replyua.net, по всій території України будуть проходити заходи національного характеру. Крім того, до Дня пам’яті жертв голодомору загальнонаціональні заходи пройдуть також у 32-х країнах світу. В суботу в Києві о 14:30 почнуться урочистості біля Національного меморіалу жертв Голодомору.
До даного заходу приєднаються ті люди, які на собі відчули ті страшні часи, коли їх морили голодом. Крім того участь в меморіальних дійствах будуть приймати і представники української влади, церкви та представники громадських організацій. О 16-й годині відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання та міжнародна акція «запали свічку пам'яті».
Кожного року Інститут національної пам'яті пропонує в цей урочистий день якусь спеціальну тему, яка підкреслює один із найтрагічніших аспектів голодомору 1932 – 1933 років в Україні. Сьогодні тема, яку представив Інститут є «Голодомор не зламав». Тема передбачає згадати відомих українців, які залишилися незламними після страшного геноциду та змогли реалізувати свій талант. Урочисті заходи, які пройдуть сьогодні по всій Україні мають нагадати людям про страшні події минулого сторіччя.
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